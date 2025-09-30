Video
Người dân Hà Nội hì hục dùng xô, mũ bảo hiểm tát nước chống ngập

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị nhấn chìm trong biển nước. Nước tràn vào nhà, hầm để xe các tòa nhà, người dân, nhân viên văn phòng nháo nhào tìm cách chống ngập.
