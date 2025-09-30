Nước dâng cao cả mét tràn vào nhà, người Hà Nội hì hục dùng xô tát

“Nhanh như nước lên là có thật”, chị Bùi Hồng Khuyên (ở đường Hoàng Đạo Thành, Hà Nội) thở dài nhìn khu vực tầng 1 của gia đình bị ngập sâu khi Hà Nội mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ.

Đến 16h ngày 30/9, nước chưa có dấu hiệu rút khiến chị Khuyên càng thêm nóng ruột. Tầng 1 là nơi gia đình chị tận dụng để chứa các mặt hàng loa đài kinh doanh buôn bán.

Nhân viên văn phòng xuyên trưa tát nước khỏi hầm xe ở Hà Nội (Video: Khôi Vũ).

Nhiều chiếc loa, đài, âm ly đã bị ngập nước, theo chị Khuyên, số hàng này sẽ bị hỏng hóc và thiệt hại khá nặng.

Buổi sáng ngày 30/9, chị Khuyên thấy tuyến đường trước nhà dần dần biến thành một dòng sông. Tuy nhiên, vì trước đây, chưa khi nào xảy ra tình huống nước tràn vào nhà, nền nhà chị lại được xây cao hơn mặt đường 50cm, nên chị Khuyên phần nào an tâm.

Chiếc ổ điện sau đó nhanh chóng bị nước nhấn chìm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi mải ngồi làm việc trên tầng 2, đến khoảng 13h, nhìn qua camera thấy sàn nhà đã ngập nước từ lúc nào. Tôi vội xuống xem thì thấy nước chỉ còn cách ổ điện 3cm nên vội ngắt điện toàn bộ khu vực tầng 1”, chị Khuyên nói.

Theo người phụ nữ, tính đến thời điểm hiện tại, mức nước dâng cao khoảng 1m so với mặt đường. Mọi sinh hoạt của gia đình chị di chuyển lên tầng 2. “Nhìn hàng xóm đi ra đường nước ngập cao ngang nách, tôi cảm thấy rất lo lắng, không biết đón các con từ trường về nhà bằng cách nào”, chị Khuyên nói.

Trong chiều 30/9, nhiều tuyến phố tại Hà Nội cũng bị nhấn chìm trong biển nước. Nước tràn vào nhà, hầm để xe khiến người dân, nhân viên văn phòng nháo nhào tìm cách chống ngập.

Anh Minh Khôi, nhân viên một văn phòng trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội), cho biết, anh đã phải cùng đồng nghiệp dùng mọi cách để tát nước, chống ngập cho hầm tòa nhà.

Anh Khôi cho biết nước ngập qua vỉa hè, tới cửa hầm tòa nhà 9 tầng. Trong hầm có khoảng 20 chiếc xe của nhân viên 3 công ty làm việc tại đây.

Hầm được trang bị máy bơm, cửa hầm có tấm chắn nhưng nước vẫn tràn vào xối xả, nhất là những khi có ô tô di chuyển qua, hầm bị ngập sâu 30cm.

Các đồng nghiệp của anh Khôi hối hả tát nước (Ảnh: Cắt từ clip).

“Lúc đầu có 3-4 người nhưng sau đó cả công ty tôi kéo xuống 14-15 người. Mỗi người có gì dùng nấy. Người dùng mũ bảo hiểm, người dùng ca, cốc, bát nhựa… ra sức tát nước, gom nước vào thùng sơn đổ ngược ra đường.

Đến gần cuối ngày, khi thấy mực nước không có dấu hiệu giảm, trời liên tục mưa lớn, chúng tôi phải đưa xe máy lên vị trí cao”, anh Khôi nói.

Cũng theo anh Khôi, nhận thấy tình hình mưa ngập phức tạp, lãnh đạo công ty đã cho nhân viên tan làm sớm. Tuy nhiên, vì hướng nào cũng ngập nên nhiều người vẫn đang mắc kẹt lại công ty, chưa thể về nhà.

16h, tại cửa hiệu làm tóc trên phố Linh Lang, anh Trực (chủ cửa hàng) liên tục dùng chiếc xô nhỏ tát nước trong nhà hắt ra ngoài. Phía ngoài cửa, anh Trực đã dựng tấm chắn nhưng nước ngoài đường ngày một dâng cao như trực chờ tràn vào nhà.

Nước dâng cao 70-80cm tại phố Hoa Bằng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông chủ tiệm tóc đã dùng 2 thùng xốp lớn để chứa nước dựng sát rào chắn ngăn tấm chắn không bị xô đi. Dẫu vậy, mỗi lần có ô tô đi qua, mặt đường lại cuộn sóng, nước hắt vào nhà, thậm chí xô đổ chiếc xe máy anh Trực dựng trước cửa. Nhiều thời điểm, anh đành ngồi nhìn, mặc cho nước tràn vào nhà.

Đến cuối ngày, nước đã nhấn chìm các ổ điện trong cửa hàng của anh Trực. Mực nước trong nhà chỉ thấp hơn mực nước ngoài đường khoảng 20cm. Trong cửa hàng có nhiều sản phẩm chăm sóc tóc, nhiều máy móc, đồ dùng…, anh Trực chưa biết đêm nay sẽ ứng trực ra sao để bảo vệ tài sản của mình.

“Cả ngày nay lúc nào người tôi cũng ướt nhẹp vì tát nước. Tôi mong mưa sớm tạnh để nước rút vệ sinh cửa hàng, tiếp tục công việc hàng ngày”, anh Trực chia sẻ.

Nước tràn vào nhà, sắp lên bậc thang thứ hai nhà anh Bảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại phố Hoa Bằng, gia đình anh Phạm Văn Bảo cũng hối hả di chuyển các đồ đạc lên tầng 2 bởi nước đã ngập lên tới bậc thang số 2.

“Khu phố này thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn. Hiện tại ngoài đường đã ngập tới 70-80cm. Đầu mùa mưa năm nay, tôi đã mua tấm chắn cao, chắn ngoài cửa nhưng bây giờ nước đã vượt qua tấm chắn tràn vào nhà”, anh Bảo nói.

Tình trạng mưa lớn kéo dài tại Hà Nội khiến cuộc sống của những người dân Thủ đô đảo lộn.

Hà Nội mênh mông biển nước nhìn từ trên cao (Video: Minh Khang).

Theo bản tin lúc 15h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết, vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đống Đa, Yên Sở...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong khoảng 4 giờ tiếp theo, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.