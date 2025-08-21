Video
Người dân, du khách nước ngoài hào hứng lên quảng trường xem trình diễn bay

Từ 5h rất đông người dân, cùng du khách nước ngoài tập trung trước Quảng trường Ba Đình chờ xem màn tập bay của các phi công.
