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Người dân đốt ngựa giấy cầu may

Với quan niệm quan Hoàng Mười là vị tướng đánh trận giỏi, nhiều người dân, du khách đã mua thuyền hoặc ngựa giấy để đốt những thứ này cho ông. Qua đó, họ cầu bình an, tài lộc trong năm mới.
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