Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may ở ngôi đền 500 năm tuổi

Đền quan Hoàng Mười (hay còn gọi đền Chợ Củi) nằm dưới chân núi Ngũ Mã, phía trước có dòng sông Lam, thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đền xây dựng vào thời Hậu Lê, được xếp hạng Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia từ năm 1993.

Đền quan Hoàng Mười có cấu trúc theo kiểu chữ Tam gồm các hạng mục tam quan, hạ điện, trung điện và thượng điện.

Người dân đốt ngựa giấy cầu may (Video: Dương Nguyên).

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, đền quan Hoàng Mười đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày đến chiêm bái, cầu may mắn, bình an, tài lộc, công danh và học hành đỗ đạt.

Dọc lối đi vào khu vực đền, nhiều hàng quán bán vàng mã, chủ yếu là ngựa giấy được thiết kế, trang trí cầu kỳ để phục vụ du khách. Theo khảo sát, loại hàng hóa vàng mã này tùy kích thước nhỏ, vừa hoặc lớn được bán với giá 250.000-500.000 đồng/con.

Nhiều du khách đã mua ngựa giấy hoặc thuyền rồng giấy rồi mang đến khuôn viên đền làm lễ khấn bái.

Họ dùng ngựa, thuyền giấy để cầu tài lộc, bình an, giải hạn và thể hiện sự thành kính đối với đức quan Hoàng Mười.

Nhiều người dân cho rằng đốt ngựa, thuyền giấy tại lò hóa vàng mã bên cạnh đền là phong tục tâm linh lâu đời. Với không ít du khách, họ tin rằng con ngựa giấy, thuyền giấy được đốt sẽ chuyển lễ vật đến thần linh, củng cố binh lực cho quan Hoàng Mười - một vị tướng đánh trận giỏi và mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới.

Nếu không lựa chọn ngựa giấy, nhiều người dân, du khách sẽ chuẩn bị sẵn mâm lễ vật hoa quả, bánh kẹo hoặc những món đồ lễ vàng mã khác.

Trên các mâm lễ hoa quả, du khách đặt nhiều tờ tiền lẻ có mệnh giá 1.000-10.000 đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã có công văn chỉ đạo kiên quyết ngăn chặn lợi dụng lễ hội để mê tín dị đoan, trục lợi, cờ bạc trá hình. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; quản lý chặt chẽ việc thu - chi, tiền công đức; chấn chỉnh tình trạng đốt vàng mã, đặt tiền lẻ không đúng nơi quy định và các biểu hiện phản cảm tại di tích...

Để hạn chế người dân, du khách đốt quá nhiều hương tiềm ẩn cháy nổ, Tổ quản lý đền Chợ Củi đã liên tục mở loa nhắc nhở mỗi người chỉ thắp 3 que hương ở khu vực sân và đặt biển hướng dẫn không mang hương lên đền.

Dọc lối vào đền, tình trạng người ăn xin tại một số thời điểm còn tái diễn, gây phản cảm, phiền toái cho du khách. Ông Nguyễn Công Đức, Tổ trưởng Tổ Quản lý đền Chợ Củi, cho biết dịp Tết, đền đón hơn 40.000 lượt du khách đến chiêm bái, cầu bình an năm mới.

So với những năm trước, các hình ảnh phản cảm tại đền đã giảm đáng kể, như tình trạng thắp hương, đặt tiền lẻ tràn lan không còn phổ biến. Tổ quản lý bố trí bãi đỗ xe, tổ chức xe điện đưa đón miễn phí cho du khách, tuyên truyền mỗi người chỉ thắp 3 nén hương tại khu vực sân đền.

"Chúng tôi cũng vận động các chủ cửa hàng vàng mã từng bước thu nhỏ kích thước ngựa giấy, mâm lễ. Một số trường hợp ăn xin còn tồn tại phía ngoài nhưng từ nơi khác đến, lực lượng công an cũng thường xuyên ngăn chặn", ông Đức thông tin.

Vị trí đền Chợ Củi (Ảnh: Google Maps).