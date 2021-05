Người dân đổ xô đi làm chứng minh thư nhân dân sau Tết

Sáng ngày 7/2, khu vực sảnh Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Nghệ An như quá tải bởi lượng người đến nộp hồ sơ xin cấp đổi chứng minh thư nhân dân (CMTND) quá đông. Theo thông tin từ Đội Hộ khẩu – CMTND, PC64 Công an tỉnh Nghệ An thì ngày thường, trung bình đơn vị tiếp nhận từ 150-200 hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới CMTND. Lượng người đến làm thủ tục cấp đổi CMTND vào dịp sau Tết các năm trước thường tăng cao hơn ngày thường nhưng chỉ ở mức 2-3 lần. Năm nay, tăng đột biến, có ngày gấp 4-5 lần ngày thường. Từ sau Tết nguyên đán Đinh Dậu, bình quân mỗi ngày có từ 500-700 người đến làm thủ tục. Chỉ tính riêng trong sáng ngày 7/2, đơn vị tiếp nhận hơn 400 hồ sơ. “Theo quy định việc làm chứng minh thư nhân dân được thực hiện trong các ngày 3 - 5 – 7 trong tuần, những ngày còn lại để trả CMTND theo phiếu hẹn nhưng trước nhu cầu lớn của người dân, chúng tôi tiếp nhận thủ tục tất cả các ngày trong tuần và thường xuyên phải làm thông buổi, 9-10h đêm mới nghỉ để hoàn thiện CMTND, kịp trả cho người dân đúng thời gian quy định", Thượng tá Trần Thị Mỹ Hạnh (Đội trưởng Đội Hộ khẩu – CMTND, PC64 Công an tỉnh Nghệ An).