Người dân bỏ lại nhà cửa, tìm nơi lánh nạn vì sạt lở đất ở Lâm Đồng

Đất đá từ taluy dương đổ ập xuống dưới vùi lấp nhà cửa, người dân thôn Quảng Hiệp (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) phải sơ tán, lánh nạn.
