Người Đà Lạt chật vật tìm cách đương đầu với lũ

Gần đây, vùng đô thị Đà Lạt, Lâm Đồng thường xuyên hứng chịu ngập lụt sau những cơn mưa lớn. Người dân nghĩ đủ cách để chống chọi với cơn thịnh nộ của "ông trời".
