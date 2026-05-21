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Người cựu binh già hạnh phúc trong ngôi nhà mới

Sau khi được bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ, ông Long đã có thể dọn vào căn nhà mới khang trang, rộng rãi trong niềm vui, xúc động của cả gia đình.
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