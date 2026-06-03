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Người chui lên từ cống ngầm ở New York

Một loạt vụ việc bí ẩn xuất hiện ở New York khi nhiều người được phát hiện chui lên từ cống ngầm trong đêm.
Đọc thêm : Bí ẩn hàng loạt người chui lên từ cống ngầm New York