Bí ẩn hàng loạt người chui lên từ cống ngầm New York

Cuộc điều tra bắt nguồn từ việc lan truyền nhiều video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người trèo ra từ hệ thống cống ngầm khắp thành phố New York, Mỹ. Tất cả vụ việc đều diễn ra vào ban đêm.

“Để đảm bảo không có mối đe dọa nào đối với công chúng, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã cử các sĩ quan thuộc Đội Ứng phó Khẩn cấp được đào tạo bài bản, đi vào hệ thống cống ngầm để đảm bảo rằng không có vật thể nguy hiểm nào bị bỏ lại. Họ không tìm thấy gì”, Sở Cảnh sát Thành phố New York thông báo.

Theo cảnh sát New York, Cơ quan Bảo vệ Môi trường thành phố, đơn vị quản lý hệ thống cống ngầm, cũng tiến hành kiểm tra và dường như không tìm thấy bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống cống ngầm.

Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được ghi nhận.

Người chui lên từ cống ngầm ở New York (Nguồn:: Guardian)

Một quan chức hành pháp cấp cao đưa ra một giả thuyết mà các nhà điều tra đang xem xét là những người đàn ông này chui xuống cống để tìm kiếm “những vật có giá trị bị rơi xuống”.

Cảnh sát được báo cáo lần đầu tiên về hoạt động bất thường này vào khoảng 23h ngày 27/5.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy 8 người tháo nắp một ống cống gần Đại lộ McDonald và Colin Place ở khu Gravesend, Brooklyn.

Theo Sở Cảnh sát New York, những người này được nhìn thấy chui lên từ ống cống khoảng 3 giờ sau đó. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy 8 người trèo ra khỏi hệ thống cống và thay quần áo bên cạnh một số xe ô tô đang đậu.

Khoảng 2 giờ sau báo cáo ban đầu ở Gravesend, cảnh sát nhận được một cuộc gọi khác về việc một số người chui vào ống cống gần đường Heyward và đại lộ Bedford ở Williamsburg, Brooklyn.

Các nhà chức trách cho biết nhóm người này xuất hiện trở lại hơn hai tiếng rưỡi sau đó trước khi lên xe và rời đi. Video do Williamsburg 365 thu được cho thấy 7 người chui ra khỏi ống cống và người cuối cùng đóng nắp lại phía sau.