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Người chơi pickleball ở Hà Nội ngày càng giảm

Theo khảo sát của Dân trí, Số lượng người chơi pickleball tại Hà Nội ngày càng giảm khiến nhiều sân thi đấu rơi vào tình cảnh vắng khách trong vài tháng qua.
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