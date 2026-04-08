Chủ sân pickleball tại Hà Nội "đau đầu" vì khách đang chơi thì bỏ về

Người chơi pickleball tại Hà Nội ngày càng giảm

Pickleball bước vào thời điểm "gạn đục khơi trong"

Pickleball từng tạo nên một làn sóng bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam vào năm 2024. Tuy nhiên, bộ môn này đang bộc lộ những dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt vào đầu năm 2026.

Nhiều cụm sân pickleball tại Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn so với cùng thời điểm vào những năm trước đó (Ảnh: Quyết Thắng).

Khảo sát tại các phường nội thành cho thấy, lượng người chơi đang sụt giảm đáng kể khiến nhiều cụm sân rơi vào tình trạng vắng khách, trái ngược hoàn toàn với cảnh tấp nập của những năm trước.

Chị Thu, chủ một cụm sân pickleball tại phường Trung Hòa cho biết, lượng khách hiện tại đã giảm đi đáng kể so với cùng thời điểm năm 2024. "So với những năm trước, buổi sáng và buổi trưa có thể thấy sự thay đổi rõ rệt nhất. Có những hôm không phải cuối tuần nhưng khách vẫn đặt kín lịch từ 8-12h, còn bây giờ thì mọi thứ đã đảo chiều.

Hiện tại, lượng khách tới lui đã giảm đi khoảng 50%, có những nhóm khách đến xé vé 1 ca (2 tiếng) nhưng chỉ chơi chưa đầy 1 tiếng đã bỏ về hết và thanh toán tiền cho nửa ca.

Lý do là bởi những người chơi mới thường theo phong trào, khi xé vé gặp người chơi lâu năm, họ không theo kịp nên nhanh chóng nảy sinh tâm lý chán nản và bỏ về giữa buổi", chị Thu ngậm ngùi.

Người chơi phong trào tại Hà nội đang dần rời bỏ pickleball (Ảnh: Quyết Thắng).

Chị Thu cho biết: "Tình trạng sân vắng khách khung 8-12h diễn ra từ đầu năm nay và hầu như ngày nào cũng vậy. Thậm chí nhiều khách quen cũng bỏ dần vì họ không tìm thấy niềm vui ở bộ môn này nữa, số khác họ đến những nơi lân cận để ghép với người cùng đam mê".

Ghi nhận tại nhiều cụm sân pickleball nội thành, tình trạng trống lịch vẫn diễn ra phổ biến dù giá thuê vào giờ thấp điểm đã giảm sâu, đi kèm các gói tặng nước uống và bóng thi đấu. Theo các chủ sân, cái khó không nằm ở giá cả mà nằm ở tư duy của người chơi.

"Nhiều người chỉ hào hứng trong vài buổi đầu để chụp ảnh "sống ảo" hoặc trải nghiệm cho biết. Khi sự tò mò qua đi, dù chúng tôi có tặng thêm giờ chơi hay miễn phí dịch vụ nước uống, họ cũng không mặn mà quay lại", chị Thu nói.

Đồng tình với quan điểm trên, anh Hùng (phường Đống Đa), người đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thể thao hơn 10 năm, thẳng thắn nhìn nhận pickleball tại khu vực Hà Nội đang bước vào giai đoạn thoái trào.

"Cách đây hơn một năm, dân văn phòng tranh thủ giờ trưa ra sân rất đông dù thời tiết nắng nóng. Nhưng bản chất thể thao phong trào thường thu hút đám đông lúc đầu, sau đó sẽ gạn đục khơi trong. Chỉ những người thực sự đam mê mới ở lại, số còn lại sẽ tìm đến môn thể thao mới nổi khác hoặc quay về với bộ môn họ thực sự đam mê", anh Hùng phân tích.

Pickleball đang hạ nhiệt trên cả mạng xã hội lẫn đời thực (Ảnh: Quyết Thắng).

Thực tế này cho thấy, khi pickleball dần mất đi tính thời thượng trên mạng xã hội, những gói khuyến mãi về vật chất khó lòng thay thế được sự thiếu hụt về đam mê dài hạn. Cuộc tháo chạy của nhóm khách hàng phong trào đang đẩy các chủ sân vào thế khó, khi những nỗ lực kích cầu dường như chỉ là "muối bỏ bể" trước làn sóng thoái trào của một bộ môn từng làm mưa làm gió.

Sân pickleball "mọc như nấm sau mưa" tại Hà Nội

Sự bùng nổ quá mức của các cụm sân pickleball tại Hà Nội không chỉ dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung mà còn trực tiếp tạo nên một thế hệ người chơi vãng lai, sẵn sàng rời bỏ sân cũ để chạy theo những trải nghiệm mới. Đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng vắng khách diện rộng tại các cụm sân pickleball ở Hà Nội.

Những cụm sân pickleball tại Hà Nội đang bước vào cuộc chạy đua cải tạo khốc liệt (Ảnh: Quyết Thắng).

Kinh doanh cụm sân tại phường Ba Đình, anh Vũ Minh Quang nhận định, cơn sốt pickleball tại Hà Nội đang dần hạ nhiệt và người chơi không còn dễ tính như trước. Việc các cụm sân mọc lên "như nấm sau mưa" đã đẩy các nhà đầu tư vào cuộc đua khốc liệt về vị trí và chất lượng dịch vụ.

"Cách đây khoảng 2 năm, khi pickleball mới bắt đầu phát triển tại Việt Nam, việc tìm được một mặt sân trống là điều xa xỉ. Thời điểm đó, người chơi sẵn sàng vượt quãng đường 3-4km, bất chấp tắc đường hay nắng nóng để được cầm vợt. Tuy nhiên, kịch bản hiện nay đã đảo chiều hoàn toàn", anh Quang nói.

Điểm khác biệt lớn nhất của thị trường hiện nay so với thời điểm bùng nổ năm 2024 chính là tâm lý của người chơi. Khách hàng không còn khái niệm "tiện đâu chơi đó" hay gắn bó cố định với một mặt sân. Thay vào đó, họ trở thành những vị khách khó tính, liên tục di chuyển giữa các cụm sân khác nhau để trải nghiệm và đặt lên bàn cân so sánh.

Từ chất lượng mặt sân, độ bám của sơn, hệ thống chiếu sáng chống chói cho đến những chi tiết nhỏ như độ sạch của nhà vệ sinh hay bãi để xe thuận tiện đều được người chơi soi xét kỹ lưỡng.

Người chơi pickleball ngày càng yêu cầu cao về sân bãi (Ảnh: Quyết Thắng).

"Bây giờ sân nào cũng có khuyến mãi, nên chúng mình cứ đi trải nghiệm vòng quanh. Sân nào dịch vụ tốt hơn, phục vụ nước uống chu đáo hơn thì mình mới cân nhắc thuê lâu dài", anh Tuấn Anh, một người chơi pickleball tại phường Trung Hòa thẳng thắn chia sẻ.

Sự kén chọn này của người chơi đang tạo ra sức ép khủng khiếp lên các chủ đầu tư. Để giữ chân khách, các chủ sân buộc phải lao vào cuộc đua nâng cấp cơ sở vật chất đầy tốn kém. Không chỉ vậy, cuộc chiến về giá và các chương trình khuyến mại cũng khiến lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Để duy trì doanh thu, nhiều chủ sân buộc phải thay đổi chiến lược sang tổ chức các giải đấu phong trào định kỳ hàng tháng để tạo sự gắn kết cộng đồng thay vì trông chờ vào lượng khách vãng lai đang ngày một thưa thớt.

Sự phát triển quá nhanh chóng của các cụm sân pickleball trong khu vực nội đô đã vô tình trao quyền quyết định vào tay các "thượng đế". Khi nguồn cung vượt xa nhu cầu, số lượng người chơi rải rác khiến nhiều nơi lâm vào tình cảnh vắng khách. Cùng với đó, những tiêu chuẩn khắt khe bắt đầu được đưa ra biến những sân vốn dĩ đã vắng bóng khách hàng nay càng vắng hơn.

Sự phát triển nhanh chóng đẩy các cụm sân pickleball tại Hà Nội phụ thuộc vào số lượng khách quen và tổ chức giải đấu phong trào (Ảnh: Quyết Thắng).

Sau giai đoạn tăng trưởng, pickleball Việt Nam đang bước vào chu kỳ thanh lọc tự nhiên. Việc người chơi phong trào rời bỏ bộ môn sau khi hết tò mò, kết hợp với sự bão hòa nguồn cung sân bãi đã đẩy thị trường vào thế khó.

Những dấu hiệu hạ nhiệt đầu năm 2026 cho thấy bộ môn này đang dần bước vào giai đoạn thoái trào, nhường chỗ cho một giai đoạn phát triển ổn định nhưng khắc nghiệt hơn, nơi chỉ những cộng đồng người chơi thực thụ và các sân bãi chất lượng mới có thể trụ vững.

Video: Mai Phan - Tiểu Ngọc