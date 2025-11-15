Video
video cùng chuyên mục

Người bảo vệ ở TPHCM thông thạo tiếng Trung Quốc

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh chú bảo vệ tại một phòng khám nha khoa ở TPHCM thoăn thoắt phiên dịch tiếng Trung cho khách gây sốt, khiến nhiều người thích thú.
Đọc thêm : Khách Trung Quốc đến khám răng, chú bảo vệ đứng ra phiên dịch gây ngỡ ngàng