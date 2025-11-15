Khách Trung Quốc đến khám răng, chú bảo vệ đứng ra phiên dịch gây ngỡ ngàng

Khoảnh khắc phiên dịch gây sốt

Giọng nói rành rẽ, phát âm chuẩn xác và phong thái tự nhiên của chú bảo vệ khi phiên dịch khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả bày tỏ sự thích thú, thậm chí có người thú nhận đã xem đi xem lại vì… quá dễ thương.

Clip chú bảo vệ nói tiếng Trung với khách tại phòng khám nha khoa gây sốt (Video: TikTok Bác sĩ Hùng).

Nhân vật trong clip là ông Gia Tín (SN 1965), người Việt gốc Hoa, lớn lên ngay giữa lòng Chợ Lớn - nơi cộng đồng người Hoa sinh sống đông đúc qua nhiều thế hệ. Cũng từ môi trường ấy, tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ thông Trung Quốc trở thành ngôn ngữ sinh hoạt hằng ngày trong gia đình ông Tín.

“Ở nhà chúng tôi nói tiếng Quảng, tiếng Phổ thông. Tiếng Tiều thì tôi nghe nhiều nhưng nói thì ít”, ông Tín chia sẻ.

Ít ai biết nghề chính trước đây của ông Tín không phải bảo vệ mà là… phiên dịch tiếng Trung. Một người bạn thân của ông Tín từ miền Bắc vào Nam làm ăn, thường xuyên hợp tác với đối tác Trung Quốc. Nhờ khả năng ngoại ngữ, ông Tín trở thành “cánh tay phải”, hỗ trợ phiên dịch trong các buổi gặp gỡ của bạn.

Ông nói, mình không làm cho công ty lớn hay tập đoàn thương mại, mà chủ yếu hỗ trợ bạn bè, “nghĩa tình là chính”. “Tôi không tính tiền sòng phẳng, chỉ xem như giúp bạn. Nhưng bạn bè cũng không để tôi chịu thiệt”, ông cười hiền.

Chú Tín làm bảo vệ tại một phòng khám nha khoa ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Công việc dẫn dắt ông đến nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Quảng Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông… Tính đến nay, ông đã sáu lần sang Trung Quốc, tích lũy thêm vốn tiếng Quảng và tiếng Phổ thông “đời thực”.

Nhờ vậy, mối quan hệ của ông với bạn bè quốc tế cũng ngày càng rộng mở. “Trong điện thoại tôi có hơn một trăm người bạn trên WeChat (mạng xã hội của Trung Quốc)”, ông Tín tự hào.

Rẽ hướng làm bảo vệ kiêm... phiên dịch

Năm 2019, dịch Covid-19 bùng phát, lượng người Trung Quốc làm việc ở Việt Nam về nước nhiều. Công việc phiên dịch sụt giảm hoàn toàn, buộc ông Tín buộc phải tìm hướng đi mới. Ông quyết định xin làm bảo vệ để có nguồn thu nhập ổn định.

Hơn một năm làm việc tại một phòng khám nha khoa ở TPHCM, ông vẫn giữ sự nhiệt tình vốn có. Thi thoảng có khách Trung Quốc đến khám mà nhân viên không ai biết tiếng Trung, ông lại “phụ một tay”.

Ông Tín thường xuyên phiên dịch qua điện thoại cho bạn bè (Ảnh: Mộc Khải).

Ban đầu ông giúp khách đăng ký, giải thích vài câu cơ bản nhưng dần dần, khách Trung Quốc tìm đến ngày càng đông. Họ truyền tai nhau về một phòng khám có “chú bảo vệ nói tiếng Trung như người bản xứ”.

“Bác sĩ Hùng tại phòng khám thấy tôi phiên dịch liền quay một đoạn clip đăng lên mạng xã hội. Clip tôi nổi tiếng, tôi còn chẳng hay. Đến khi có người nhắn hỏi tôi mới biết”, ông Tín kể.

Nhiều người xem clip nhận xét giọng ông Tín tròn vành rõ chữ, cách dùng từ linh hoạt, biểu cảm tự nhiên. Nhưng ông chỉ cười: “Do tôi sống với bạn bè Trung Quốc nhiều, nói riết rồi quen. Chứ tôi không học bài bản ở trường lớp gì”.

Người bảo vệ ở TPHCM thông thạo tiếng Trung Quốc (Video: Mộc Khải).

Khi phiên dịch, ông thường “pha vô vài câu cho nó hay”, để khách cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Sự duyên dáng và chân tình ấy khiến ông được nhiều người quý mến, cả trong đời thường lẫn trên mạng xã hội.

Hiện gia đình ông Tín sống gần phòng khám. Ông có hai người con đã trưởng thành: Con trai 42 tuổi và con gái làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

Nhắc đến con gái, ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào: “Ngày xưa tôi có khuyên con theo tiếng Trung để sau này làm phiên dịch giống mình. Nhưng con có đam mê riêng, tôi ủng hộ. Giờ con đi làm ổn định rồi, tôi mừng lắm”.

Ông Tín làm bảo vệ ở nha khoa đã hơn một năm nay (Ảnh: Mộc Khải).

Bất ngờ trở nên nổi tiếng, ông thừa nhận hơi bối rối nhưng không thấy phiền. “Được nhiều người thương, tôi vui chứ”, ông tâm sự.

Mỗi ngày, ông Tín vẫn đứng ở vị trí cũ, nở nụ cười hiền với từng vị khách bước vào phòng khám. Chỉ khác ở chỗ, giờ đây nhiều người nhận ra ông hơn, gửi thêm cho ông vài lời chào và sự trìu mến.