Ngựa vằn thoát chết trước sự săn đuổi của sư tử nhờ tốc độ

Đoạn video cho thấy một con ngựa vằn bị sư tử rượt đuổi nhưng đã giữ được mạng sống nhờ phát huy lợi thế về tốc độ.
