Ngựa vằn thoát chết đầy may mắn khi bị đàn cá sấu tấn công dưới sông

Dù bị cá sấu bao vây và cắn chặt, bản năng sinh tồn cộng thêm sự may mắn vẫn giúp ngựa vằn thoát ra được và leo lên bờ an toàn.
