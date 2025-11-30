Video
video cùng chuyên mục

Ngựa vằn may mắn thoát chết khi bị đàn sư tử rượt đuổi

Những con sư tử cái đã lao ra để rượt đuổi ngựa vằn, nhưng may mắn khoảng cách giữa con mồi và những kẻ đi săn vẫn đủ xa để giúp ngựa vằn giữ được mạng sống.
