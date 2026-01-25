Video
video cùng chuyên mục

Ngựa vằn bước đi chập chững chỉ với 3 chân

Con ngựa vằn đã mất đi một chân sau khi bị những động vật ăn thịt tấn công. Dựa vào tình trạng của ngựa vằn, có vẻ như con vật đã bị cá sấu cắn đứt chân.
