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Ngư dân Đà Nẵng hối hả vào mùa ruốc biển

Những ngày cuối tháng 3, ruốc xuất hiện dày đặc gần bờ ở vùng biển Đà Nẵng, mỗi chuyến ra khơi vài tiếng đồng hồ, ngư dân có thể thu về vài triệu đồng.
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