Trúng đậm ruốc biển, ngư dân kiếm tiền triệu sau vài giờ ra khơi

Sáng sớm, bãi ngang xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp với tiếng nói cười rộn rã khi những thuyền máy tấp nập cập bờ, mang theo hàng tạ ruốc biển tươi rói - một loại đặc sản tí hon chỉ nhỏ bằng que tăm.

Theo ngư dân địa phương, mùa ruốc thường bắt đầu từ đầu tháng 2 âm lịch và chỉ kéo dài 1-2 tháng. Hiện tại, ruốc tươi có giá 15.000 đồng/kg, trong khi ruốc khô dao động 50.000-60.000 đồng/kg tùy loại lớn nhỏ (cứ 4kg ruốc tươi sẽ cho ra 1kg ruốc khô).

Ngư dân Đà Nẵng vào mùa ruốc biển (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Lê Văn Thiện (56 tuổi, xã Duy Nghĩa) cho biết, những ngày gần đây thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho ngư dân đồng loạt ra khơi săn ruốc biển. Hai cha con ông Thiện bắt đầu vươn khơi từ 5h và trở về bờ vào khoảng 8h, mang theo gần 2 tạ ruốc.

“Mỗi ngày chúng tôi đi 2 chuyến, mỗi chuyến kéo dài 3-4 giờ, thu nhập vài triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mùa ruốc năm nay không chỉ được sản lượng cao mà còn có nắng đẹp, thuận lợi cho việc phơi khô, giảm hao hụt”, ông Thiện chia sẻ.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả vào mùa ruốc biển (Video: Ngô Linh).

Ngư dân Trần Văn Hải (61 tuổi, xã Duy Nghĩa) cho biết thêm, ruốc thường xuất hiện cách bờ 1-2 hải lý và di chuyển theo luồng. Dụng cụ để vớt ruốc là một chiếc vợt được làm từ 2 thanh gỗ dài 5m, có gắn lưới màng hình tam giác ở giữa và được buộc chặt ở đầu mũi thuyền. Khi phát hiện vùng ruốc, ngư dân sẽ hạ vợt xuống, tăng tốc thuyền để đẩy vợt đi và ruốc sẽ lọt vào đáy vợt.

“Vào mỗi đợt ruốc xuất hiện, ai cũng làm xuyên ngày đêm để kịp thu hoạch. Chậm vài ngày là sản lượng giảm ngay. Mỗi chuyến biển, mỗi người có thể thu về vài triệu đồng”, ông Hải nói.

Năm nay, ngư dân Đà Nẵng được mùa ruốc, giá cũng cao hơn so với năm ngoái (Ảnh: Ngô Linh).

Việc đánh bắt ruốc ngoài khơi chủ yếu do cánh đàn ông đảm nhiệm, trong khi phụ nữ có nhiệm vụ đưa ruốc vào bờ để cân tươi cho thương lái hoặc phơi khô rồi bán.

Nghe điện thoại của chồng báo thuyền chở ruốc sắp vào bờ, bà Trần Thị Hương (70 tuổi, xã Duy Nghĩa) cùng con dâu nhanh chóng đưa xe kéo ra khu vực bãi ngang để chờ. “Đầu vụ ruốc năm nay được mùa được giá, chất lượng cũng đạt hơn năm ngoái. Mỗi ngày đi 2 chuyến, kéo về cũng được vài tạ ruốc, thu được vài triệu đồng là thấy ấm rồi”, bà Hương bày tỏ.

Sau khi thu hoạch, ruốc được phơi khô hoặc bán tươi (Ảnh: Ngô Linh).

Ruốc biển, có hình dạng như tôm nhỏ, dài 10-40mm, là động vật giáp xác mười chân, sống ở vùng nước lợ hay nước mặn ven biển. Ruốc biển có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như làm gỏi, nấu canh, hay làm mắm.

Dưới bờ biển, thuyền đánh bắt ruốc tấp nập ra vào. Trên cạn, người bán người mua nói cười hồ hởi, tạo nên không khí lao động hăng say, phấn khởi. Lộc trời cho nên người bán không hét giá, người mua không kì kèo. Dù lao động vất vả nhưng ai cũng vui vẻ, hào hứng.