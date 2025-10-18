Video
Ngọn lửa bùng phát trên máy bay của Air China

Một chuyến bay của hãng hàng không Air China buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thượng Hải sau khi pin lithium bốc cháy trong khoang chứa hành lý.
