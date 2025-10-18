Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp vì pin bốc cháy trong hành lý

Một đoạn video cho thấy cảnh hành khách và phi hành đoàn cố gắng dập lửa trong ngăn để hành lý trên chuyến bay của Air China ngày 18/10 (Ảnh: SCMP).

Thông báo của hãng hàng không Air China nêu rõ, vào ngày 18/10, trên chuyến bay CA139 từ Hàng Châu đến Incheon, “một cục pin lithium trong hành lý xách tay của một hành khách được cất giữ trong ngăn đựng hành lý phía trên đã tự bốc cháy".

Thông báo cho biết phi hành đoàn đã xử lý tình huống nhanh chóng và "để đảm bảo an toàn chuyến bay", máy bay buộc phải "hạ cánh ngoài kế hoạch" xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Hãng hàng không cho biết chuyến bay cất cánh lúc 9h47 ngày 18/10 và dự kiến ​​hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 12h20.

Ngọn lửa bùng phát trên máy bay của Air China (Nguồn: RT)

Một đoạn video, được cho là do một hành khách quay, được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh hành khách và phi hành đoàn cố gắng dập lửa khi ngọn lửa xuất hiện ở ngăn đựng hành lý phía trên.

Hành khách được nghe thấy hét "nhanh lên" bằng tiếng Hàn.

Cổng thông tin Shanghai Observer dẫn lời một hành khách cho biết một tiếng nổ lớn vang lên trước khi ngọn lửa bùng phát từ ngăn để hành lý trong khoang máy bay.

Ngọn lửa bùng phát trên ngăn đựng hành lý (Ảnh: SCMP).

Đây là vụ việc mới nhất ở châu Á liên quan đến pin lithium, một sản phẩm đang bị giám sát chặt chẽ vì rủi ro an toàn.

Vào tháng 5, một chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines từ Hàng Châu đến Thâm Quyến đã buộc phải quay trở lại sân bay 15 phút sau khi cất cánh vì phi hành đoàn phát hiện khói bốc ra từ pin máy ảnh và sạc dự phòng của một hành khách.

Vào tháng 1, Hàn Quốc cho biết một cục sạc dự phòng có thể là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên một máy bay của hãng hàng không Air Busan chở 169 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. 7 người bị thương nhẹ trong vụ hỏa hoạn này.

Bắc Kinh đã thắt chặt các quy định về việc sử dụng pin lithium và sạc dự phòng trên các chuyến bay.

Kể từ ngày 28/6, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã cấm sử dụng các loại sạc dự phòng không có dấu chứng nhận an toàn của Trung Quốc trên các chuyến bay nội địa. Các loại sạc dự phòng đã bị nhà sản xuất thu hồi gần đây sẽ không còn được phép sử dụng, và hành khách bị cấm sạc các thiết bị điện tử bằng sạc dự phòng trong suốt chuyến bay.

Quy định này được ban hành vài tháng sau khi Cục Hàng không Dân dụng Hong Kong ban hành lệnh cấm sử dụng sạc dự phòng trên các chuyến bay. Kể từ ngày 7/4, hành khách không được phép cất sạc dự phòng trong khoang hành lý phía trên, nhưng có thể để dưới ghế hoặc trong túi ghế ngồi.