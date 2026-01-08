Video
Ngôi làng Ba Lan có 6.000 người sống trên một trục đường

Tại làng Sułoszowa, miền nam Ba Lan, gần 6.000 người dân cùng sinh sống dọc theo một con đường dài khoảng 9km.
