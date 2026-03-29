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Ngôi chùa hơn 3 thế kỷ cưu mang hàng vạn chim cò

Chùa Nodol còn được người dân biết đến với tên gọi là chùa Cò bởi suốt hơn 100 năm qua, ngôi cổ tự này đã là nơi nương náu của hàng nghìn con chim cò, có loài nằm trong Sách đỏ.
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