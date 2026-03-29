Ngôi cổ tự 300 năm tuổi, mái nhà bình yên của hàng vạn chim cò

Chùa Nodol, tọa lạc tại xã Đại An, tỉnh Vĩnh Long, từ lâu đã được người dân địa phương trìu mến gọi bằng cái tên "chùa Cò". Ngôi cổ tự với bề dày lịch sử hơn 300 năm này trở thành mái nhà chung của hàng nghìn cá thể chim cò trong suốt hơn một thế kỷ qua.

Theo lời kể của ông Lưu Cơn (71 tuổi), một vị sư tu hành lâu năm tại chùa Cò, từ khi ông còn nhỏ, chim cò đã tìm về đây trú ngụ. Đến nay, sau nhiều thập kỷ xuất gia và tu tập, ngôi chùa vẫn là nơi ẩn náu an toàn cho các loài động vật hoang dã.

Nhà sư cho biết, chùa Cò có diện tích gần 6ha. Xưa kia, khuôn viên chùa được bao bọc bởi hàng rào tre trúc um tùm, thu hút chim cò về trú ngụ. Khi đó, đường sá chưa phát triển, dân cư thưa thớt, các đàn chim thường đậu trước cổng và bên hông chùa. Về sau, số lượng chim tăng lên, hàng rào tre trúc được thay thế bằng tường bê tông cốt thép, khiến chim cò di chuyển về khu vườn phía sau chánh điện.

Khuôn viên chùa, ngoài các công trình thờ tự và chức năng, còn có một diện tích rộng lớn được bao phủ bởi nhiều cây xanh và đầm nước, tạo môi trường lý tưởng thu hút hàng nghìn loài chim đến sinh sống và làm tổ.

Khu vườn chùa Cò là nơi trú ngụ của nhiều loài chim đa dạng như cò trắng, cò quắm, cò đầu đỏ, cò đầu vàng, cò mỏ vàng, cò mỏ đen, cò giang. Đặc biệt, có cả cò cổ rắn, một loài chim quý hiếm được ghi danh trong sách đỏ, cũng tìm về đây sinh sống.

Ban ngày, chim cò bay đi kiếm ăn, đến chạng vạng lại kéo thành đàn về các tổ trong khuôn viên chùa. Dù có thời điểm chúng di chuyển đến nơi khác sinh sản, nhưng không ở quá lâu, sau đó lại tiếp tục quay về chùa trú ẩn.

Anh Việt, một phật tử thường xuyên đến chùa Cò, chia sẻ: "Mỗi lần đến chùa, tôi thường ra khu vườn quan sát chim cò. Các con vật hiền lành, không phá hoại mùa màng nên nhà chùa cùng bà con địa phương đều chung tay bảo vệ".

Anh cũng cho biết thêm: "Với kiến trúc độc đáo cùng không khí trong lành, có chim muông hội tụ, chùa Cò cũng là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách phương xa".

Không chỉ chim cò, nóc chánh điện còn là nơi bồ câu thường xuyên đậu.

Theo ghi chép lịch sử, chùa Cò được xây dựng từ năm 1677. Trải qua hơn 300 năm tồn tại, chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn nhỏ, mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của chùa Khmer Nam Bộ. Khuôn viên chùa bao gồm các công trình như cổng chùa, chánh điện, tháp đựng cốt, nhà tăng, nhà hội... tất cả đều được sắp xếp hài hòa trên một không gian rộng lớn.

Du khách muốn đến chùa Cò từ TP Cần Thơ có thể đi qua quốc lộ 54, thời gian di chuyển mất gần 2,5 tiếng (Ảnh: GoogleMaps).