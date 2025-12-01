Video
Ngồi chờ xe buýt, chàng trai bất ngờ được mời đi bê tráp giúp người lạ

Ngồi chờ xe đến trường, Trọng Tuấn bất ngờ bị một nam thanh niên vỗ vai nhờ sang đường bê tráp gấp vì đoàn nhà trai thiếu người, chưa thể vào dạm ngõ.
