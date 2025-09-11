Video
video cùng chuyên mục

Ngọc Thanh Tâm phản hồi danh xưng "tiểu thư ngàn tỷ", tin đồn yêu Kay Trần

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm nhìn lại hành trình làm nghề nhiều thăng trầm và chia sẻ về sự trưởng thành, thay đổi của bản thân ở tuổi 32.
Đọc thêm : Ngọc Thanh Tâm: "Tiểu thư nghìn tỷ" hé lộ cuộc sống tuổi 32, tin đồn hẹn hò