Video
video cùng chuyên mục

Nghị lực của chú voi bị tật nguyền

Chú voi sống tại Khu bảo tồn Ang Rue Nai (Thái Lan) bị dị tật nên chỉ có thể di chuyển bằng 3 chân.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Cuộc chiến đầy khốc liệt của những con sư tử đực