Nghề làm đường phên ở Nghĩa Hưng

Hơn 60 năm qua, người dân miền Nghĩa Hưng, ở xứ Nghệ vẫn bền bỉ giữ nghề trồng mía, nấu mật và làm đường phên, gìn giữ vị ngọt quê nhà cùng niềm tự hào và khát vọng truyền nghề qua nhiều thế hệ.
