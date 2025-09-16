Video
video cùng chuyên mục

Nghe giọng đọc của NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến

NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến là hai trong những "giọng đọc huyền thoại", PTV thế hệ vàng của VTV.
Đọc thêm : "Giọng đọc huyền thoại" Thanh Hùng tuổi 80 và hôn nhân nửa thế kỷ