Nghe ca khúc mới của Taylor Swift

(Dân trí)-Công chúa của dòng nhạc đồng quê Taylor Swift vừa tung ca khúc mới I Knew You Were Trouble, đây là bài hát trong album mới của Taylor Swift, Red-sẽ ra mắt khán giả vào ngày 22/10 tới. I Knew You Were Trouble là một ca khúc dễ nghe và có giai điệu khá thu hút.