Nghệ An: Mưa lớn, nhiều tuyến đường TP Vinh ngập sâu trong nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ đêm 12, rạng sáng 13/9, trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Chỉ sau vài tiếng mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Vinh ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Mưa lớn bắt đầu diễn ra vào khoảng 20h tối 12/9 nhưng kéo dài không liên tục. Từ khoảng 4h sáng nay, mưa xối xả, kéo dài hàng tiếng đồng hồ, sau vài phút tạm ngừng, đợt mưa khác lại dồn dập tới. Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không đáp ứng được dẫn đến ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Đây cũng là thời điểm người dân đi làm, các cháu học sinh phải đến trường nên việc đi lại hết sức khó khăn.