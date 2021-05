Ngày đặc xá, nước mắt xen lẫn nụ cười

Ngày 31/8/2015, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay mặt Hội đồng đặc xá trung ương đã trao quyết định đặc xá ra tù trước thời hạn đối với 33 phạm nhân thi hành án phạt tù tai Trại tạm giam công an tỉnh. 33 phạm nhân được đặc xá là những người có sự cố gắng vượt bậc trong quá tình cải tạo, lao động, chấp hành quy định của trại giam. Việc xem xét đặc xá được thực hiện công bằng, công khai, đảm báo đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định của Nhà nước.