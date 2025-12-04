Video
Ngành đường sắt điều tàu hàng 200 tấn giữ cầu Ma Lâm ở Lâm Đồng

Trưa 4/12, VNR điều 4 toa tàu hàng tải trọng gần 200 tấn đỗ giữa cầu Ma Lâm để ngăn nước lũ cuốn trôi công trình.
