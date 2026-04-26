Video
video cùng chuyên mục

Ngắm vườn hoa anh đào độc nhất miền Tây

Từ cây muồng anh đào đột biến, ông Quế nhân giống thành một khu vườn với hơn 500 gốc. Khách đến tham quan xuýt xoa vì như lạc vào vườn hoa anh đào ở "đất nước mặt trời mọc".
Đọc thêm : Lão nông ở miền Tây sở hữu giống hoa anh đào đột biến khiến du khách mê mẩn