Lão nông ở miền Tây sở hữu giống hoa anh đào đột biến khiến du khách mê mẩn

Vườn hồng Tư Tôn, tọa lạc tại khóm Tân Huề, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đang trở thành điểm đến hấp dẫn với sự xuất hiện của một loài hoa đột biến, được ví von như hoa anh đào Nhật Bản. Nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, đã không ngần ngại khoác lên mình bộ Kimono truyền thống của Nhật Bản để hòa mình vào khung cảnh thơ mộng này.

Chủ nhân của vườn hoa này là ông Dương Văn Quế (65 tuổi). Lão nông này đã dành gần một thập kỷ để nhân giống loài hoa có màu sắc lãng mạn, khiến nhiều người lầm tưởng như đang lạc bước vào "xứ sở mặt trời mọc".

Ông Quế cho biết, loài hoa này có tên là muồng anh đào, hay còn gọi là muồng hồng đào, một loài hoa phổ biến ở Việt Nam, thường được sử dụng làm cây công trình, tạo cảnh quan đô thị.

Ngắm vườn hoa anh đào độc nhất miền Tây

Sở dĩ loài hoa này thu hút sự chú ý đặc biệt là do hình dáng hoa muồng anh đào tại vườn ông Quế có sự khác biệt, cánh hoa to tròn, mang nét tương đồng với hoa anh đào Nhật Bản.

Ông Quế chia sẻ, cơ duyên sở hữu giống muồng anh đào độc đáo này bắt nguồn từ việc ông mua được một cây hoa đột biến với lá và hình dáng hoa đặc biệt. Ông đã dốc sức nhân giống, và sau ba năm trồng, muồng anh đào bắt đầu trổ hoa, nhưng phải đến năm nay mới đạt độ nhuận sắc và nở rộ nhất.

Theo ông Quế, muồng anh đào thường nở mỗi năm một lần vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 7, kéo dài khoảng một tháng rồi tàn. Điểm đặc biệt của loài hoa này là cây sẽ rụng hết lá trước khi trổ hoa, từng chùm hoa sẽ mọc từ nhánh lan ra đến ngọn.

Khi mới nở, hoa thường có sắc hồng đậm và nhạt dần chuyển sang sắc trắng, báo hiệu sắp tàn.

Muồng anh đào trồng từ năm thứ ba sẽ ra hoa, cây càng lão càng xum xuê.

Vườn "hoa anh đào Nhật Bản" của ông Quế đang thu hút đông đảo khách tham quan và chụp ảnh.

Dịp cuối tuần vừa qua, ông Quế đã đón khoảng 1.000 lượt khách vào vườn.

Chị Mai Hồng Anh (ngụ TP Cần Thơ) chia sẻ: "Thấy trên mạng đăng clip về vườn anh đào này đẹp quá nên tôi đến đây tham quan. Vườn rộng, hoa đẹp, chụp ảnh lên rất lung linh. Ban đầu tôi cứ tưởng là hoa anh đào của nước Nhật thật, sau khi hỏi mới biết là giống hoa này đột biến".

Vườn của ông Quế rộng 3ha, trong đó diện tích hoa muồng anh đào chiếm khoảng 5.000m2 với tổng số trên 500 cây lớn nhỏ.

"Mùa hoa năm nay có khoảng 300 gốc trổ hoa, tôi cũng đang nhân giống trồng ở khu vực ngoài hàng rào, song song đó làm thêm tiểu cảnh để phục vụ khách tham quan", chủ vườn cho biết thêm.