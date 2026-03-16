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Ngắm phong cách tiểu thư của nữ diễn viên phim giờ vàng VTV

Mya Trương - diễn viên phim “Cách em 1 milimet” - giới thiệu bộ ảnh thời trang với các thiết kế mang tinh thần tiểu thư, hướng đến hình ảnh trẻ trung và sang trọng.
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