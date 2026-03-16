Diễn viên phim giờ vàng VTV gợi ý phong cách vừa gợi cảm, vừa thanh lịch

Trong những năm gần đây, phong cách thời trang nữ tính, tiểu thư dần trở lại và trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều nghệ sĩ trẻ khi xây dựng hình ảnh cá nhân. Khác với vẻ xa hoa cầu kỳ, tinh thần “tiểu thư” đề cao nét nhẹ nhàng thông qua chất liệu và phom dáng trang phục. Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn, phong cách này còn được ứng dụng linh hoạt trong đời sống thường ngày.

Những thiết kế ren hay váy dáng dài với gam màu sáng thường được ưa chuộng nhờ khả năng tôn lên vẻ dịu dàng của người mặc mà vẫn giữ được cảm giác tự nhiên, không phô trương. Sự tiết chế trong chi tiết và bảng màu giúp phong cách tiểu thư duy trì sức hút bền bỉ, phù hợp với hình ảnh nữ tính hiện đại.

Trong dòng chảy đó, Mya Trương (tên thật Trương Thảo My) là một trong những gương mặt trẻ lựa chọn phong cách này khi xây dựng hình ảnh cá nhân.

Sinh năm 2004, cô hiện là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi xuất hiện trong phim giờ vàng Cách em 1 milimet với vai Mỹ Vân, Mya Trương nhận được sự quan tâm của khán giả không chỉ nhờ diễn xuất mà còn bởi hình ảnh nữ tính mà cô theo đuổi ngoài đời.

Trong bộ ảnh mới, nữ diễn viên lựa chọn hai thiết kế mang tinh thần trẻ trung, kết hợp trang phục và phụ kiện đến từ những thương hiệu quen thuộc.

Ở bộ trang phục đầu tiên, Mya Trương diện chiếc đầm ren trắng của Paramo. Thiết kế có phom dáng ôm nhẹ phần thân trên với hai dây mảnh, phần chân váy dài qua bắp chân tạo cảm giác thanh thoát. Chất liệu ren giúp tổng thể trở nên mềm mại, phù hợp với những buổi gặp gỡ hoặc sự kiện mang không khí nhẹ nhàng.

Để hoàn thiện trang phục, nữ diễn viên khoác hờ áo choàng lông nhân tạo màu be, tạo cảm giác ấm áp đồng thời tăng điểm nhấn về chất liệu. Mya Trương kết hợp cùng túi xách Celine Triomphe màu trắng với khóa kim loại ánh vàng đặc trưng. Thiết kế túi mang hơi hướng cổ điển, kích thước nhỏ gọn, góp phần hoàn thiện hình ảnh tiểu thư hiện đại.

Đi cùng là đôi giày cao gót mũi nhọn hở gót đính nơ, được làm từ chất liệu ren đồng điệu với trang phục. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế có độ cao vừa phải để tạo sự thoải mái khi di chuyển, đồng thời giữ được sự cân đối cho tổng thể.

Ở thiết kế thứ 2, Mya Trương lựa chọn bộ váy của Denio với gam màu trắng ngà. Trang phục có phần thân trên được xử lý ôm sát cơ thể, giúp tôn vóc dáng người mặc, trong khi chân váy vải lưới nhiều lớp tạo độ bồng bềnh và mềm mại.

Đặc biệt, chất liệu vải lưới mỏng giúp chiếc váy trở nên nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng uyển chuyển theo từng chuyển động. Kiểu dáng này thường phù hợp với các buổi chụp hình hoặc những không gian mang tính nghệ thuật.

Nữ diễn viên lựa chọn túi cầm tay dáng bầu dục với bề mặt ánh ngọc trai bóng nhẹ. Đi cùng là vòng tay ngọc trai nhiều lớp và nhẫn kim loại ánh vàng bản tròn, trở thành chi tiết thu hút ánh nhìn trong tổng thể trang phục.

Mya Trương lựa chọn lối trang điểm nhẹ với lớp nền trong trẻo, tông hồng nhạt ở môi và má, kết hợp đường kẻ mắt mảnh. Khuyên tai ngọc trai bản tròn tạo điểm nhấn cho diện mạo, trong khi hoa cài tóc nhỏ màu trắng được cài lệch trên mái tóc đen dài.

Chia sẻ về phong cách cá nhân, Mya Trương cho biết cô thường lựa chọn trang phục phù hợp với từng bối cảnh xuất hiện thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Với những thiết kế mang tính trình diễn cao hoặc chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, nữ diễn viên ưu tiên phương án thuê để linh hoạt hình ảnh.

Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng việc bảo quản trang phục, đặc biệt với những chất liệu dễ hư hỏng như ren, lụa hay vải lưới. Theo Mya, các thiết kế thường được giặt hấp chuyên nghiệp và bảo quản riêng nhằm giữ nguyên phom dáng, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với công sức của nhà thiết kế.

Ở tuổi 20, bên cạnh việc xây dựng phong cách thời trang mang dấu ấn riêng, Mya Trương cho biết cô đang từng bước định hình hình ảnh nghệ sĩ trẻ theo hướng chỉn chu và nghiêm túc với nghề. Nữ diễn viên mong muốn thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, qua đó mở rộng hình ảnh cá nhân thay vì gắn mình trong một khuôn mẫu quen thuộc.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam