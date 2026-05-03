Video
video cùng chuyên mục

Ngắm màn bắn pháo hoa trên du thuyền Hạ Long

Với hành trình kéo dài hơn 3 tiếng, du khách được thưởng thức trà chiều, ăn buffet và thưởng thức màn bắn pháo hoa trên du thuyền dịp nghỉ lễ vừa qua.
Đọc thêm : Khoảnh khắc Hạ Long "đẹp siêu thực", du thuyền bắn pháo hoa rợp trời