Khoảnh khắc Hạ Long "đẹp siêu thực", du thuyền bắn pháo hoa rợp trời

Những ngày qua, đoạn video được thiết bị bay không người lái ghi lại từ trên cao, bắt trọn khoảnh khắc các du thuyền chở khách đồng loạt bắn pháo hoa tạo nên vẻ đẹp mãn nhãn, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.

Được biết, đây là một trong những màn trình diễn quy mô lớn thuộc khuôn khổ Carnaval Hạ Long năm nay.

Khoảnh khắc du thuyền ở Hạ Long đồng loạt bắn pháo hoa rợp trời (Nguồn video: Quảng Ninh Amazing).

Chị Quỳnh Ngọc, du khách đến từ Hà Nội, cho biết, dịp nghỉ lễ này, gia đình chị đặt vé ăn tối trên du thuyền vào ngày 30/4 vì muốn trải nghiệm màn bắn pháo hoa ở góc nhìn mới lạ. Giá vé hơn 800.000 đồng/khách bao gồm trà chiều, ăn tối và thưởng thức chương trình ca nhạc trên tàu.

Khoảng 18h, gia đình có mặt tại cảng tàu hành khách quốc tế Hạ Long để làm thủ tục. Sau khoảng nửa tiếng, tàu bắt đầu rời bến. Du khách được ngắm nhìn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống từ trên tàu.

Ngắm màn bắn pháo hoa trên du thuyền Hạ Long (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Hành trình tiếp tục di chuyển khoảng 45 phút tới cung cá heo ở Hòn Gai. Tại đây, tàu dừng lại để hành khách ăn tối dạng buffet (tự chọn). Tới 20h50, các du thuyền bắt đầu màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên, vào dịp nghỉ lễ vừa qua, hầu hết du thuyền đều ghi nhận lượng khách tăng cao, trong đó có những tàu có khách chốt đặt chỗ từ cách đó vài tuần.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thế Vũ, một hướng dẫn viên trên du thuyền tại Hạ Long, cho biết, năm nay lượng khách đặt tàu khởi sắc hơn so với năm trước. Du thuyền nơi anh Vũ đang làm việc cũng kín trên 90% chỗ.

Du khách ngắm pháo hoa trên du thuyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đúng 20h50, hàng chục du thuyền chạy theo đội hình, đậu tại khu vực Hòn Gai nhận thông báo qua bộ đàm, bắt đầu bắn pháo hoa. Mỗi tàu bắn khoảng 3 dàn. Thời gian bắn kéo dài vài phút, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng.

Tới 21h30, các tàu bắt đầu khởi hành, quay về bến để trả khách. Lúc này, du khách tiếp tục được ngắm nhìn màn bắn pháo hoa của thành phố trong khuôn khổ chương trình Carnaval Hạ Long.

Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 2/5), tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 810.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt khoảng 2.510 tỷ đồng. Với tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh, khách nội địa ước đạt 782.300 lượt, khách quốc tế khoảng 27.700 lượt, khách lưu trú đạt khoảng 330.000 lượt. Trong đó, vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách nhất với 56.480 lượt.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận lượng lớn khách đến tham quan, trải nghiệm. Cụ thể, vịnh Hạ Long đón khoảng 56.500 lượt; bảo tàng Quảng Ninh đón 20.500 lượt; quần thể di sản văn hóa thế giới Yên Tử đón khoảng 18.100 lượt; khu di tích nhà Trần đón 5.800 lượt; khu di tích Bạch Đằng đón 10.200 lượt.

Thời tiết thuận lợi cũng đã kéo du khách đổ về các bãi tắm trên địa bàn Quảng Ninh tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động. Không chỉ tại Hạ Long, Bãi Cháy, nhiều bãi biển nổi tiếng và các điểm đến khu vực Cô Tô, Vân Đồn cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, mang đến diện mạo rực rỡ, đa sắc màu cho du lịch biển của tỉnh.

Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch độc đáo được tổ chức, nổi bật là chương trình Carnaval Hạ Long thu hút khoảng 80.000 người dân và du khách. Cùng với đó là những sản phẩm du lịch đêm như phố ẩm thực quốc tế Hạ Long, chợ đêm Vui-Fest Hạ Long giúp đa dạng trải nghiệm của khách khi tới địa phương vào dịp này.