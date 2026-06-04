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Nga tập kích dữ dội, thủ đô Ukraine chìm trong biển lửa và khói

Nga tấn công trả đã ồ ạt, thủ đô Kiev và nhiều thành phố của Ukraine chìm trong biển lửa và khói.
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