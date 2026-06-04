Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga sẽ đáp trả vụ tập kích của Ukraine vào St. Petersburg

Kênh Military Summary đưa tin, trong đêm 2-3/6, quân đội Ukraine (AFU) phát động một đòn trả đũa quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào thành phố St. Petersburg - quê hương của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ngay trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg do Nhà lãnh đạo Nga chủ trì.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev sử dụng 354 UAV. Các bể chứa dầu và cơ sở hạ tầng cảng bị đánh trúng gây cháy nổ và khói đen dày đặc. Ngoài ra, một số tàu, trong đó có cả chiến hạm của hải quân Nga bị hư hại.

Ukraine phát động đợt tập kích bằng UAV vào thành phố St. Petersburg của Nga, gây nhiều thiệt hại (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga dự kiến ​​sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi diễn đàn kết thúc (khoảng ngày 6/6), có thể sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik và nhắm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev.

Trên thực địa, quân đội Nga giành thêm một số thắng lợi cục bộ, tiếp tục tiến về Hulaipilske (Zaporizhia) và cố gắng xâm nhập thị trấn dọc theo rìa rừng phía nam. Giao tranh diễn ra trong nhiều tuần mà chưa có kết quả quyết định.

Hoạt động xâm nhập Konstantinovka của các đơn vị Moscow đang gia tăng, họ được báo cáo đã tiến từ phía đông, tây và nam lên đến tận phía bắc thành phố. Hệ thống phòng thủ Ukraine đang sụp đổ, và tình hình tiếp tế vẫn rất nguy kịch trong nhiều tháng. Vành đai phòng thủ Donbass của Ukraine đang sứt mẻ nghiêm trọng khi RFAF đẩy mạnh hoạt động cả ở phía đông Kramatorsk lẫn trong khu vực Rai-Aleksandrovka.

Quân đội Nga liên tiếp giành thắng lợi ở Konstantinovka, bao vây lực lượng Ukraine trong trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nhà máy vũ khí Nga bốc cháy sau vụ tấn công của Ukraine

Theo các đoạn video và hình ảnh do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội, một nhà máy quân sự của Nga tại tỉnh Tambov, bốc cháy sau vụ tấn công bằng UAV vào rạng sáng 3/6, Kyiv Independent đưa tin.

Vụ tấn công nhắm vào nhà máy Progress, một nhà máy quốc phòng của Nga sản xuất các hệ thống điều khiển hàng không và tên lửa công nghệ cao, cùng với thiết bị cho đường ống dẫn khí đốt và dầu mỏ. Theo phân tích nguồn mở và định vị địa lý của kênh tin tức độc lập Astra của Nga trên Telegram, vụ tấn công gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên nhà máy.

Các nhân chứng đăng tải ảnh và video mô tả hệ thống phòng không hoạt động, cũng như các vụ nổ và ngọn lửa trong khuôn viên nhà máy Progress.

Chính quyền địa phương vẫn chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo.

Tổng thư ký NATO đến Kiev sau vụ tấn công quy mô lớn của Nga

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến Kiev vào ngày 3/6 trong một chuyến thăm chính thức không được thông báo trước, theo công ty đường sắt nhà nước Ukraine Ukrzaliznytsia.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau một trong những vụ tấn công dữ dội nhất của Nga được cho là khiến hơn 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trên khắp Ukraine.

“Hôm nay, tại ga xe lửa Kiev, chúng tôi hân hạnh chào đón Tổng thư ký NATO Mark Rutte”, công ty đường sắt cho biết trên Telegram.

Phát biểu cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó trong ngày, ông Rutte đề cập đến vụ tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào Ukraine đêm 2/6, nói rằng “sự liều lĩnh của Moscow không phải là điều mới mẻ”.

“Nhưng khi Ukraine tiếp tục đứng vững, đổi mới và giành được những thắng lợi trên chiến trường, Nga ngày càng tuyệt vọng”, ông nói thêm.

Nga tấn công trả đũa ồ ạt hôm 2/6, thủ đô Kiev và nhiều thành phố của Ukraine chìm trong biển lửa và khói (Video: Telegram).

Hai nhà lãnh đạo cho biết, NATO và Kiev chưa từ bỏ ý tưởng về việc Ukraine gia nhập liên minh trong tương lai.

Tổng thư ký Mark Rutte và Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng chủ trì cuộc họp của Hội đồng NATO - Ukraine tại Kiev, với sự tham dự của đại diện từ tất cả 32 thành viên liên minh.

Vào ngày 22/5, ông Rutte nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Ukraine và cho biết ông hy vọng sẽ phân bổ tốt hơn sự hỗ trợ quân sự cho Kiev giữa các thành viên châu Âu của liên minh.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, các đồng minh châu Âu đã gánh vác phần lớn chi phí hỗ trợ Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: UP).

Nga vượt kênh đào, áp sát phía đông Kramatorsk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga vượt qua kênh đào Seversky Donets - Donbass gần các làng Tikhonovka và Malinovka, bắt đầu cuộc tấn công vào làng Tikhonovka và chuẩn bị đánh chiếm làng Malinovka.

Đây không phải là khu vực duy nhất trên trục Sloviansk - Kramatorsk mà lực lượng Moscow vượt qua kênh đào. Trước đó, lính xung kích Nga chiếm được làng Novomarkovo nhưng tình hình không thuận lợi để tiến xa hơn về phía tây. Giờ đây, với sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Konstantinovka, thời cơ đã chín muồi, cho phép RFAF bắt đầu đột phá mạnh mẽ trong khu vực này.

Quân đội Nga có thể bắt đầu tiến về phía tây, từ cả khu vực Novomarkovo và các khu vực Tikhonovka và Malinovka. Điều này cho thấy tiềm năng hình thành một mũi nhọn tác chiến lớn, đỉnh của nó nhắm vào phần phía nam thành phố Kramatorsk. Đến lượt mình, sườn phía nam của mũi nhọn tiềm năng này có thể trở thành vòng cung bao vây phía bắc Druzhkovka và Alekseyevo-Druzhkovka.

Cuối cùng, khi Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF vượt qua mạng lưới các làng mạc kiên cố dọc theo sông Kazeny Torets và tiến đến tuyến Novogrigorovka - Rayskoye, vòng cung bao vây phía nam Druzhkovka và Alekseyevo-Druzhkovka sẽ được hoàn thành.

Còn quá sớm để nói về việc Nga tiến hành một chiến dịch nhằm cắt đứt Druzhkovka khỏi Kramatorsk. Hiện tại, chỉ mới có những dấu hiệu ban đầu của một bức tranh tác chiến đầy hứa hẹn, và nó hoàn toàn có thể được điều chỉnh bởi Bộ chỉ huy Moscow tùy thuộc vào một số yếu tố.

Nga đang tấn công về phía thành phố chiến lược Kramatorsk từ phía đông, giành thêm nhiều vị trí (Ảnh: Readovka).

Điều quan trọng nhất lúc này là tiến sát Kramatorsk để đạt được một mục tiêu quan trọng. Mục tiêu đó là: Quân đội Nga càng tiến gần đến thành phố, Kiev càng buộc phải duy trì nhiều lực lượng trong và xung quanh thành phố để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng. Muốn vậy, Bộ chỉ huy Kiev sẽ phải duy trì sự hiện diện đáng kể trong khu vực, đảm bảo rằng nếu lính xung kích Nga cố gắng tiến vào thành phố, họ sẽ không thể chiếm được chỗ đứng và buộc phải rút lui.

Tuy nhiên, cái giá mà AFU phải trả cho cơ hội này sẽ là các khu vực còn lại của Donetsk do Kiev kiểm soát sẽ không được tăng viện. Mối đe dọa cận kề đối với Kramatorsk, và cuối cùng là Sloviansk, sẽ đẩy quân đội Ukraine vào những "pháo đài" này để chờ đợi cuộc tấn công tiềm tàng của lính xung kích Nga.

Điều này sẽ làm phức tạp thêm tình hình của AFU tại các khu vực khác, vì các đơn vị của họ sẽ phần lớn bị bỏ mặc tự xoay xở, trong khi Bộ chỉ huy Kiev sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.

Kênh Rybar cung cấp thêm bức tranh toàn cảnh, xác nhận các cuộc đụng độ ác liệt vẫn tiếp diễn gần kênh đào Seversky Donetsk-Donbas trong khu vực Sloviansk. Quân đội Nga bắt đầu hoạt động trên bờ tây.

Hình ảnh về những cuộc tập kích vào một nhóm binh sĩ Nga xâm nhập ở phía đông Malinovka xuất hiện trên mạng. Các cuộc đột phá vào ngôi làng phía tây kênh đào bắt đầu sau khi có thông báo chính thức về việc giải tỏa khu định cư, mặc dù tin đồn về giao tranh xa hơn về phía tây lan truyền trong vài tháng qua.

Quân đội Nga giữ thế chủ động, liên tiếp giành thắng lợi, mở đường tiến đến vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass (Ảnh; Rybar).

Mặc dù đạt được một số thành công cục bộ ở khu vực này, nhưng rõ ràng vẫn còn quá sớm để nói về việc Nga giải tỏa Malinovka. Lực lượng Kiev tiếp tục duy trì sự hiện diện ở phía đông kênh đào gần Minkovka và cũng đang tiến hành các cuộc phản công với các nhóm nhỏ hướng về Holubivka.

Xa hơn về phía bắc, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Rai-Aleksandrovka. Tại đó, các chiến binh Nga đang đột phá thành công vào thị trấn, chọc thủng phòng tuyến của đối phương, đồng thời họ cũng có những nỗ lực tiến công từ Kryva Luka về phía Piskunivka. Đã có những thành công cục bộ, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có kết quả cụ thể nào.

Chiến đấu cơ và UAV Nga đang nhắm mục tiêu vào các mục tiêu của AFU trong khu vực đô thị. Giờ đây, cũng như trước đây ở hướng Konstantinovka, RFAF đang tập trung vào việc phá vỡ hệ thống hậu cần đối phương. Khi hệ thống hậu cần này suy yếu, lực lượng Kiev sẽ có ít khả năng chiến đấu hơn để bảo vệ thành phố

Ukraine nguy ngập, bị bao vây ở Konstantinovka

Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang đột phá thành công trong trung tâm Konstantinovka. Họ mở rộng vùng kiểm soát và hiện diện trên hầu hết thành phố, kênh Rybar cho biết.

Khu công nghiệp ở trung tâm, nằm hai bên bờ sông Krivoy Torets, đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng xung kích Moscow. Việc chiếm giữ các cơ sở này là một thành công chiến thuật đáng kể, ngay cả khi xét đến việc khu công nghiệp nằm dưới thấp hơn so với các tòa nhà lân cận.

Trong khi kiểm soát một số tòa nhà thuộc 2 quận Semivetrovka và Solnechny, quân đội Nga bao vây lực lượng Kiev tại khu vực tư nhân nằm giữa các tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp Konstantinovka.

Có một số nhóm nhỏ binh sĩ Nga tiến gần đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố, tuy nhiên, tuyên bố kiểm soát ổn định là quá sớm. Mặc dù có thể đóng vai trò quan sát hoặc điều khiển không lưu tiền tuyến cho các đơn vị điều khiển UAV, nhưng họ sẽ phải rút lui nếu bị phát hiện. Ukraine đã và đang oanh tạc trung tâm Konstantinovka bằng máy bay và các loại vũ khí khác, và có thể sẽ cử các đội truy quét vào tham chiến.

Quân đội Nga xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, đánh sập nhiều đoạn trên phòng tuyến và bao vây một số binh sĩ Ukraine (Ảnh: Rybar).

Hai bên sườn - các cánh đồng phía tây Dolgaya Balka và vùng lân cận Chasov Yar - giao tranh ác liệt giữa các nhóm nhỏ vẫn tiếp diễn.

Nguy cơ phản công của Ukraine vẫn còn đó. Đã xuất hiện hình ảnh trực tuyến cho thấy AFU đang cố gắng di chuyển xe bọc thép về phía thành phố. Lực lượng đồn trú, được tăng cường bởi pháo binh và các đơn vị điều khiển UAV, vẫn không mất khả năng chiến đấu.

Trước sự gia tăng chú ý của Bộ chỉ huy Kiev vào khu vực này và mối đe dọa rõ ràng đối với vùng đô thị Sloviansk - Kramatorsk, các chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố hoặc ít nhất là ổn định tình hình rất có thể sẽ diễn ra. Và với hoạt động ráo riết, trên mọi phương diện, của các phi công điều khiển UAV Nga, điều này sẽ gây tổn thất lớn cho Ukraine, bất kể kết quả ra sao.