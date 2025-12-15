Video
Nga sử dụng hỏa lực mạnh phá hủy vị trí Ukraine ở Mirnograd

Nga sử dụng hỏa lực mạnh, bao gồm bom lượn và pháo phản lực có điều khiển Tornado-S để phá hủy vị trí Ukraine ở Mirnograd.
