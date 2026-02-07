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Nga phát động tổng tấn công vào Sloviansk

Các nhà quan sát phương Tây nhận định Nga đã chính thức phát động chiến dịch tổng tấn công vào Sloviansk.
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