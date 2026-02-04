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Nga phá hủy tổ hợp pháo - tên lửa HIMARS của Ukraine ở Kharkov

Nga tập kích phá hủy tổ hợp pháo - tên lửa HIMARS của Ukraine ở gần làng Yurchenkovo thuộc vùng Kharkov.
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