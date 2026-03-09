Video
video cùng chuyên mục

Nga phá hủy một bệ phóng tên lửa HIMARS Ukraine tại vùng Kharkov

Quân đội Nga đã phát hiện và phá hủy một bệ phóng của hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkov.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 9/3: Chiến thuật "con lắc" của Nga có hiệu quả ở Sumy