Video
video cùng chuyên mục

Nga ném siêu bom FAB-3000 vào Konstantinovka

Chiến dịch tấn công Konstantinovka đang diễn ra ác liệt, Nga ném siêu bom FAB-3000 phá hủy cứ điểm Ukraine, mở đường cho bộ binh đột phá.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 23/1: Diễn biến gây lo ngại ở Konstantinovka