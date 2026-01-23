Chiến sự Ukraine đã bước vào mùa đông khắc nghiệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Trump: Ông Zelensky sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng đạt thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 22/1.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Zelensky đã nói với ông trong cuộc thảo luận bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos rằng ông ấy sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bình luận này đánh dấu sự thay đổi so với lập trường của Tổng thống Mỹ hồi đầu tháng, khi ông tuyên bố rằng ông Zelensky là người đang cản trở thỏa thuận tiềm năng.

Ngày 22/1, Tổng thống Trump cũng nói rằng ông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đạt được thỏa thuận. Trong khi ông Trump nói chuyện với giới phóng viên, các đặc phái viên của ông đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Putin và các phụ tá của ông tại Moscow trước thềm cuộc đàm phán 3 bên.

Khi được hỏi về nội dung của thỏa thuận, những điểm bất đồng và những thay đổi có thể khiến Kiev hoặc Moscow dễ chấp nhận thỏa thuận hơn, Tổng thống Mỹ chỉ đưa ra rất ít thông tin cụ thể. Ông nói rằng "không có thay đổi nào" và các chủ đề thảo luận là "những điều đã được thảo luận trong 6 hoặc 7 tháng qua".

Ukraine bắt 2 đặc vụ Nga ở Lvov

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết ngày 22/1, họ đã bắt giữ 2 đặc vụ của Cơ quan Tình báo quân sự Nga (GRU) được giao nhiệm vụ đánh giá hậu quả của vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik nhằm vào mục tiêu ở tỉnh Lvov, Kyiv Independent đưa tin.

Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik lần thứ hai trong cuộc tập kích ngày 9/1 vào Lvov, cách biên giới Ba Lan khoảng 60km.

Theo SBU, các nghi phạm bị bắt giữ bao gồm người đàn ông 64 tuổi sống ở Mukachevo, tỉnh Zakarpattia và người hàng xóm 22 tuổi của ông ta.

Sau vụ tấn công, nghi phạm trẻ hơn đã đến tỉnh Lvov để chụp ảnh hiện trường kèm theo tọa độ GPS, sau đó chuyển cho đặc vụ lớn tuổi hơn. Người này đã liên lạc trực tiếp với chỉ huy phía Nga của mình.

Những người bị bắt giữ đã bị buộc tội phản quốc theo luật thiết quân luật và có thể phải đối mặt với án tù chung thân kèm theo tịch thu tài sản.

Nga lần đầu tiên khai hỏa tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công vào Dnipro hôm 21/11/2024.

Nga 2 lần phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine (Video: Telegram).

Nga tiến rất gần thành trì cuối cùng của Ukraine ở Donbass

Kênh Military Summary đưa tin, hôm 22/1 là ngày trọng đại đối với tiến trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Davos, nơi họ tiếp tục thảo luận về thỏa thuận hòa bình.

Ngoài ra, tối cùng ngày, phái đoàn Mỹ bay đến Nga, nơi họ gặp ông Vladimir Putin tại Moscow. Đến rạng sáng nay, 23/1 (theo giờ địa phương), cuộc gặp tại Moscow đã kết thúc, các bên có thể sẽ sớm hé lộ kết quả đàm phán.

Tình hình ngày càng căng thẳng liên quan đến nguồn cung năng lượng ở Kiev. Có thời điểm, 1 triệu người bị mất điện và khí đốt trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.

Trên thực địa, các cuộc tập kích bằng UAV của quân đội Nga (RFAF) ngày càng tập trung vào khu vực Sloviansk. Trong những tuần và tháng gần đây, họ đã tiến rất gần đến thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine (AFU) ở Donbass.

Đồng thời, cũng có những báo cáo về việc lực lượng Moscow tiếp tục tiến công ở khu vực Dobropillia. Các nhà quan sát quân sự Nga cũng đưa tin về những thắng lợi về lãnh thổ của RFAF dọc theo các cánh đồng từ khu vực Serhiivka.

Quân đội Nga đang dồn lực nhằm xóa sổ vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở vùng Donbass (Ảnh: MIlitary Summary).

Những bước nhỏ trong tham vọng lớn của Nga

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang tiến sâu vào tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở phía nam Vovchansk (Volchansk) thuộc vùng Kharkov thông qua các tuyến đường phức tạp.

Cụ thể, RFAF đạt được những tiến bộ đáng kể trong khu vực Kharkov. Sự kháng cự ngoan cường của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 57 AFU tại làng Vilcha đã bị phá vỡ, và ngôi làng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Lực lượng Mosscow đang dựa trên thành công này, bắt đầu chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo bờ đông sông Seversky Donets. Lính xung kích Nga tiến vào Grafskoye và đang giao tranh ở đó. Theo thông tin hiện có, AFU đã chọn không tiếp tục giao tranh và hầu như đã rút khỏi ngôi làng trước khi RFAF đến. Điều này có thể được giải thích bởi vị trí của khu định cư nằm ngay trên bờ sông, và quân đồn trú có nguy cơ bị đẩy xuống sông.

Quân đội Nga chọn tuyến đường tiến quân này là do phía nam Volchansk và làng Vilcha, theo hướng Bely Kolodez, địa hình gồm những cánh đồng hợp nhất vào khe núi Zemlyanoy Yar rộng lớn, dọc theo đó, Lữ đoàn 57 AFU, được hỗ trợ bởi các đơn vị Vệ binh Quốc gia, đã thiết lập tuyến phòng thủ.

Địa hình cực kỳ dễ phòng thủ, vì vậy quân đội Nga không tấn công trực diện mà đánh bọc sườn. Hơn nữa, các khu vực rừng dọc theo toàn bộ vùng ven sông Seversky Donets, cho đến tận hồ chứa Pechenezhskoye, đều có lợi cho binh sĩ RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 22/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Sau khi chiếm được một phần bờ sông, hướng tấn công của Nga có thể thay đổi. Lãnh thổ này cho phép lực lượng Kiev tạo ra những bất ngờ quan trọng, với nhiều phương án khác nhau.

Tại khu vực biên giới phía bắc sông Volchya, lính xung kích Nga có bước đột phá, chiếm làng Krugloe và đang tiến gần đến làng Nesternoye. Cuộc tấn công nhằm vào Lữ đoàn độc lập số 71 AFU từ bờ bắc sông Volchya gần biên giới vẫn đang tiếp diễn.

Nga thọc sâu vào Konstantinovka, Ukraine không thể ngăn chặn

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng quân đội Nga đã tiến sâu vào Konstantinovka từ cả phía bắc và phía nam, và bước tiến này không thể ngăn chặn được nữa, kênh Military Chronicles đưa tin.

Vai trò của UAV sợi quang được đặc biệt chú ý. Điều này đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với lực lượng Kiev. Công tác hậu cần trở nên phức tạp hơn, và tình trạng thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng. Trong bối cảnh đó, lính xung kích Nga có khả năng tiến sâu hơn vào nội đô.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 22/1. Lực lượng Moscow thọc sâu vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Readovka).

Đối với phía Nga, UAV đang tích cực vận chuyển đạn dược và các vật tư cần thiết khác. Khối lượng hàng hóa nhỏ được bù đắp bằng tần suất các chuyến bay khứ hồi, cho phép họ giữ vững vị trí trong thời gian cần thiết.

Sau khi quân đội Ukraine mất các điểm cao chiến lược ở sườn phía đông bắc và tây nam, hầu như toàn bộ Konstantinovka, nằm trong thung lũng, đều trong tầm bắn. Điều này làm giảm đáng kể tính ổn định của hệ thống phòng thủ và mọi hoạt động của lực lượng Kiev.

Giới phân tích phương Tây đang lo ngại rằng trận chiến cuối cùng giành quyền kiểm soát Donbass thực chất đã bắt đầu, khi Konstantinovka, Druzhkovka, Kramatorsk và Sloviansk đã hợp nhất thành quần thể đô thị trải dài duy nhất. Việc mất đi trung tâm giao thông quan trọng sẽ tự động đe dọa đến tất cả các trung tâm khác.

Chiến dịch tấn công Konstantinovka đang diễn ra ác liệt, Nga ném siêu bom FAB-3000 phá hủy cứ điểm Ukraine, mở đường cho bộ binh đột phá (Video: Telegram).

Kênh AMK Mapping đưa tin, theo hướng Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công trong và xung quanh thành phố và đã xâm nhập 5 khu vực khác nhau.

Ở phía đông bắc, RFAF cuối cùng đã củng cố vị trí tại các khu dân cư còn lại phía đông đường cao tốc và chiếm được những vị trí xa hơn về phía tây bắc đến đường Brativ Kotelinykovykh. Các nhóm xung kích khác tiếp tục đánh bọc sườn nhà ga xe lửa từ phía bắc, chiếm được hàng loạt vị trí ở đó, trong khi các cuộc tấn công mới được thực hiện vào khu vực nhà ga.

Về phía nam, sau nhiều lần xâm nhập, lực lượng Moscow đã vượt qua sông Kryvyi Torets và cố thủ trong các khu rừng phía đông trường Kỹ thuật Konstantinovka. Giao tranh đang diễn ra tại trường kỹ thuật và các tòa nhà xung quanh.

Về phía tây, RFAF cải thiện được vị trí ở phía tây khe núi có rừng dẫn về phía nam từ Illinivka, chiếm được một phần các điểm cao chiến thuật trong những hàng cây ở đó. Trong khi đó, UAV FPV Ukraine tiếp tục tập kích ồ ạt vào làng Illinivka, khiến những con phố phía nam trở thành vùng xám.

Về phía tây nam, quân đội Nga tiếp tục tiến gần Stepanivka và chiếm được các vị trí cuối cùng phía nam. Tổng cộng, Nga giành thêm được 2,63km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 23/1. Moscow đột phá thần tốc, hình thành thế bao vây thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công tại Kosivtsevo ở Zaporizhia

Kênh Rybar cho hay, tại cánh đông Zaporizhia, quân đội Nga đang củng cố các vị trí mà họ chiếm được vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. AFU đang tận dụng thời gian tạm lắng và cố gắng giành lại ít nhất một số vị trí đã mất trước đó.

Cách đây một thời gian, lực lượng Kiev phát động một cuộc phản công vào các vị trí ở Kosivtsevo và triển khai được một số nhóm xung kích vào ngôi làng. Tuy nhiên, họ đã không đạt được yếu tố bất ngờ bởi quân đội Nga đã chuẩn bị cho kịch bản này.

Kết quả là, AFU đã bị bắn trả, tiếp tục chịu tổn thất khi rút lui. Nga dùng UAV Lancet phá hủy một trong những xe bọc thép, khiến số binh sĩ Ukraine sống sót phải phân tán giữa đống đổ nát.

Hiện tại, cả hai bên đều chưa kiểm soát hoàn toàn ngôi làng. Các phi công điều khiển UAV Nga đang tập kích các phương tiện vận tải của Ukraine, nhưng chính họ cũng không thể giành lại vị trí do các cuộc tấn công bằng UAV thường xuyên.

Ở sườn nam, RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương khỏi khu vực Dorozhnyanka. Theo hình ảnh từ khu vực này, lính xung kích Nga đã quét sạch các vị trí của AFU trong khu bảo tồn thiên nhiên Tselinnaya Balka và đang đột phá về phía trạm km73 gần đó.

Điều này đánh dấu sự xóa sổ hoàn toàn "vòng vây" phía nam Huliaipole, từ đó lực lượng Kiev có thể phản công vào sườn của Nga. Hiện nay, các đơn vị Moscow đã nắn thẳng chiến tuyến và chuẩn bị đột phá vào Zheleznodorozhnoye, điểm kháng cự cuối cùng trong khu vực phòng thủ Huliaipole trước đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 22/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công ác liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Omelnyk, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công trong bối cảnh kháng cự quyết liệt của Ukraine ở phía tây Huliaipole, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía nam, RFAF tăng cường hoạt động sau những nỗ lực thất bại trước đó trong việc chọc thủng các công sự của Ukraine. Họ tiến công từ khu rừng phía tây bắc Dorozhnyanka và chiếm được các tuyến chắn gió đường sắt ở phía tây cùng khu phức hợp nhà kho lân cận.

Động thái này của Nga, cùng với các cuộc đột kích dữ dội vào những tuyến đường hậu cần, đã buộc AFU phải chủ yếu dựa vào UAV để thả tiếp tế cho khu vực phòng thủ ở phía tây Dorozhnyanka. Tuy nhiên, do thiếu UAV vận chuyển tiếp tế, binh sĩ Ukraine đã không thể cầm chân đối phương, cho phép RFAF chọc thủng phòng tuyến và chiếm được phần còn lại của các tuyến chắn gió đường sắt, cùng với những vị trí rừng cây bổ sung trên các điểm cao chiến lược.

Trong khi đó, mặt trận phía tây Huliaipole phần lớn đã ổn định, với việc lực lượng Moscow tiến công bất thành vào các cứ điểm dọc theo sườn núi, và ở vùng ngoại ô phía đông của Zaliznyanske. Tuy nhiên, những diễn biến này ở phía nam có thể dẫn đến một cuộc tấn công bọc sườn nhằm vào các vị trí kiên cố của Ukraine tại đó.

Ngoài ra, ở phía bắc, lực lượng Moscow có bước tiến nhỏ vào các khu rừng phía đông bắc Zaliznyanske, trong khi trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục xâm nhập vào vùng ngoại ô phía đông Staroukrainka. Tổng cộng, đã có thêm 7,87km² nghiêng về phía RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 22/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng địa bàn kiểm soát xung quanh thành phố Huliaipole (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine loại bỏ sự hiện diện của Nga ở Mahdalynivka - Lukyanivske

Theo hướng Komyshuvakha, cả hai bên đều tích cực hoạt động, với lực lượng Moscow đang cố gắng làm suy yếu thêm tuyến phòng thủ đối phương gần Yurkivka, kênh AMK Mapping cho biết.

Ở phía tây bắc, lực lượng Kiev đã loại bỏ sự hiện diện của binh sĩ Nga ở các tuyến phía nam tiếp cận Mahdalynivka và chiếm lại một số vị trí rừng phía tây bắc Lukyanivske. Từ đó, họ xâm nhập vào làng Lukyanivske bằng các phương tiện cơ động nhỏ, nơi giao tranh đang diễn ra.

Ở phía đông, sau một tuần giao tranh, lực lượng Moscow củng cố được vị trí ở các ngôi nhà phía tây Novoboikivske và đang chiến đấu để giành nốt phần còn lại của ngôi làng. Họ cũng củng cố vị trí ở con phố đầu tiên của Novoyakovlivka và đang chiến đấu để chiếm phần trung tâm của khu định cư này. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm và phía tây Pavlivka.

Ở phía đông nam, lực lượng Moscow nối lại các hoạt động đột kích vào tuyến Mali Shcherbaky - Shcherbaky phối hợp với các cuộc tấn công vào phía sau chuỗi làng mạc, và tái chiếm được phần trung tâm Mali Shcherbaky. Các nhóm xung kích khác tiến vào con đường phía nam Shcherbaky, vốn đã nằm trong vùng xám, và thiết lập quyền kiểm soát khu vực này. AFU giành được lợi thế với 5,05km², chỉ có thêm 2,70km² nghiêng về Nga.

Quân đội Ukraine tiếp tục phản công ở Komyshuvakha, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên xanh. Lực lượng Nga cũng có vài bước tiến nhỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh ác liệt ở Dobropillya và Druzhkivka

Lực lượng Moscow tiếp tục phát triển trên cả hai bờ sông Kazenyi Torets, giành được 3,69km².

Ở phía tây, RFAF hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát làng Nove Shakhove và chiếm được một phần khu vực rừng phía tây. Trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục mở rộng hoạt động, xâm nhập từ Nove Shakhove và Dorozhnje, vượt qua làng Novyi Donbas. Một số binh sĩ Nga đã tiến đến cách ngoại ô thành phố Dobropillya 3km.

Về phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục tiến từng bước về phía tây bắc Shakhove và chiếm thêm các vị trí rừng theo hướng Kucheriv Yar.

Xa hơn về phía đông bắc, sau các cuộc xâm nhập trước đó qua sông Poltavka, RFAF đã giành được chỗ đứng tại phía nam Novopavlivka. Những ngôi nhà khác nằm trong vùng xám, với sự hiện diện chính của Ukraine đang chuyển dịch xa hơn về phía bắc đến làng Pavlivka lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya và Druzhkivka ngày 22/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng địa bàn kiểm soát (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Dobropillya, lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía bắc Pokrovsk và chiếm được các vị trí mới ở 3 khu vực khác nhau.

Ở phía tây nam, sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công ở Grishino và chiếm được những vị trí mới ở phía đông nam, tiến về phía trường học. Các nhóm xung kích khác tiếp tục tấn công dọc theo con đường đến Grishino và chiếm được nhà máy xử lý nước thải cùng với khu rừng liền kề.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow loại bỏ nhóm binh sĩ Ukraine ở trung tâm Zatyshok và tái chiếm các vị trí rừng ở phía tây. Lực lượng Kiev đang đưa quân tiếp viện qua Sukhetske đến khu nhà nghỉ ở ngoại ô phía tây Zatyshok, nơi giao tranh đang diễn ra.

Ngoài ra, RFAF thâm nhập sâu hơn về phía tây từ phía bắc Rodinske, tiếp tục đe dọa bao vây đội hình Ukraine còn lại trong thành phố. Có 1,82km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ở bắc Pokrovsk ngày 22/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng địa bàn kiểm soát (Ảnh: AMK Mapping).

Ông Zelensky hé lộ khả năng sản xuất UAV và tên lửa đạn đạo của Nga

Ngày 22/1, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang sản xuất khoảng 500 UAV tấn công (Shahed/Geran) và "hàng chục" tên lửa đạn đạo mỗi ngày, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường khả năng phòng thủ cho Kiev khi cuộc chiến tiếp diễn.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang sản xuất khoảng 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày và triển khai ứng phó với các cuộc tập kích đường không của Nga, nhưng sản lượng hiện tại vẫn chưa đủ để đối phó với quy mô các cuộc tấn công.