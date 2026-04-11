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Nga ném siêu bom FAB-3000 phá hủy tổ hợp chế tạo máy Kherson của Ukraine

Nga đã phá hủy hầm trú ẩn của Ukraine trên lãnh thổ tổ hợp chế tạo máy Kherson bằng siêu bom FAB-3000.
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